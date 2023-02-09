Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi. Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi. Düziçi Uzunbanı Mahallesi'nde yıkılan bina enkazından çıkarılan 29 Suriye uyruklu vatandaş ile ilçe dışında ikamet eden 12 vatandaş için toplu cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından toplam 41 cenaze, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Osmaniye Düziçi 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.