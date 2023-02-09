Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi
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Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi.
Düziçi'nde 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi
OSMANİYE - Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayatını kaybeden 41 vatandaş gözyaşları arasında toprağa verildi.
Düziçi Uzunbanı Mahallesi'nde yıkılan bina enkazından çıkarılan 29 Suriye uyruklu vatandaş ile ilçe dışında ikamet eden 12 vatandaş için toplu cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından toplam 41 cenaze, gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa