Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı
Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan şüphelenilen 7 kişi hakkında adli tahkikat başlattı. Operasyonda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Düzce'de jandarma ekipleri 7 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan adli tahkikat başlattı.
Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde 16 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Ekipler ayrıca Irak uyruklu yasadışı göçmeni gözaltına alırken, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarını işleyen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı. - DÜZCE