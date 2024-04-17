Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Hakkında Adli Tahkikat Başlatıldı

Düzce'de jandarma ekipleri 7 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan adli tahkikat başlattı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen önleyici faaliyetler çerçevesinde 16 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 adet lyrica hap, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Ekipler ayrıca Irak uyruklu yasadışı göçmeni gözaltına alırken, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarını işleyen 7 şüpheli hakkında adli tahkikat başlattı. - DÜZCE