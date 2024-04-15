Düzce'de Sahne Sistemleri Taşıyan Pikap Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

Düzce'de sahne sistemleri taşıyan pikapa otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gişelerden Düzce istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 RE 3796 plakalı Volkswagen marka otomobil, sahne sistemleri taşıyan M.Y. idaresindeki 81 EJ 891 plakalı Mitsubishi marka pikabın arkasında takılı olan römorka arkadan çarparak savruldu. Çarpışmanın etkisiyle daha sonra refüje çarpan otomobildeki sürücü E.K. ile G.Z. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen acil sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahaledeyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE