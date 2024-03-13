Düzce'de orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları dahilinde Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde yaşanabilecek orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenlendi.

Eğitim tatbikatına Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, Yığılca İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun, Şube mühendisleri, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın işçileri katıldı.

Tatbikatın açılış konuşmasını yapan Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, yangın sezonu öncesi yapılan yangın eğitimlerinin, bilgilerin tazelenmesi için gerekli olduğunu, orman yangınlarına zamanında ve bilinçli müdahalenin önemli olduğunu ifade ederek personele yönelik yapılan bu eğitimlerin verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Eğitimin birinci aşamasında Orman Mühendisi Bayram Cankut tarafından yangın çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ile iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra arazide yangına müdahale ekipmanları tanıtılarak orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve yangına müdahale tatbikatı yaptırıldı. - DÜZCE