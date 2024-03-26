Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmada 18 kaçak cep telefonu, patlayıcı madde düzeneği ve metal arama detektörü ele geçirildi.

Düzce'de polis ekiplerinin denetimleri ara vermeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 1 adet kaçakçılıkla mücadele kanunu, 1 adet tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya nakletme ve 1 adet kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu olayına müdahale edip 3 şahsa işlem yapıldı.

Yapılan çalışmada 18 adet kaçak telefon, 1 adet patlayıcı madde düzeneği, 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi. - DÜZCE