Düzce'de Aranan 2 Kişi Yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada biri 16 yıl diğeri 14 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından araması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmada cezaevi firarisi ve kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 16 yıl 4 ay 182 gün ile bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından 14 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE