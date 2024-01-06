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Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Düzce'de Çay Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi.

Düzce'de ahşap evin çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Çay Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ahşap evin çatı kısmında bacadan yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ahşap çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ev sakinleri soğutma işlemlerini izledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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