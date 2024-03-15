Düzce'de 1 Kilo Bonzai Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri kent merkezinde yaptığı çalışmada 1 kilo 95 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadele sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan sokak çalışmalarında 1 kilo 95 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçiril. Olayda A.K. isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - DÜZCE