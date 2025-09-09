Dudağında sivilce çıkan ünlü futbolcunun nişanlısı tanınmaz hâle geldi

Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi, yüzündeki şişlik nedeniyle sağlık endişesi yaratan görüntülerinin ardından takipçilerine açıklama yaptı.

Geçtiğimiz cuma günü Sao Paulo'daki NFL maçı sırasında yüz maskesiyle görülen Bruna, maskenin sebebini açıkladı: Küçük bir sivilceyi sıkması sonucu bakteriyel enfeksiyon kaptığını ve yüzünde şiddetli şişlik oluştuğunu söyledi.

Bruna, özellikle dudaklarının ve çevresinin şiştiğini belirterek, bu durumun yüzde selülit adı verilen ciddi bir enfeksiyon olduğunu açıkladı. Selülit, kızarıklık, ağrı, şişlik ve ateşe yol açabilir; ağır vakalarda menenjit veya damar pıhtılaşması gibi komplikasyonlar da oluşabilir ve acil tedavi gerektirir.

Şanslı ki Bruna'nın durumu iyileşmeye başladı. Takipçilerine esprili bir dille uyarıda bulundu:

"Fotoğraflar gerçekten korkunç, kusura bakmayın (gülüyor). Ama ders olsun, bir daha asla sivilce sıkmayın."

Bruna ve Neymar, Ocak 2023'te ilişkilerini resmileştirdi. Çiftin iki çocuğu var: Mavie (Ekim 2023) ve Mel (Temmuz 2024). Ancak ilişkileri skandallarla sarsıldı; Neymar'ın bir OnlyFans modelinden fotoğraf istediği ve bir partide başka bir kadınla flört ettiği iddiaları sonrası çift kısa süreliğine ayrıldı. Ardından barışıp ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdular.

Futbol kariyerine gelince: Neymar, Avrupa'da Barcelona ve PSG'de oynadıktan sonra kısa süre Al-Hilal'de görev yaptı ve şimdi doğup büyüdüğü Santos kulübüne geri döndü.

Saha dışında da gündemde: Futbol aşığı bir milyarder, Neymar'ı hiç tanımamasına rağmen ona 1 milyar dolar miras bıraktı.