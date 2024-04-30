Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı. Aranan şahıs, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından aranıyordu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; bilişim sistemleri ile banka, kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan 6 yıl kesilmiş cezası aranan M.T.A adlı şahıs Dörtyol ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY