Dolandırıcılar bankada yakalandı: 1'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi

Mersin'de araç kiralama ve evde eşya paketleme yöntemiyle birçok kişiden kaparo alarak dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerinden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'üne ise ev hapsi verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılara yönelik çalışmalarına devam ederken bir bankadan ihbar yapıldı. Bankada 'dolandırıcılık olaylarından elde edilen paralar olduğu' bilgisi üzerine ekipler bölgeye gitti. Banka içerisinde para çekmeye çalışan hesap sahibi M.Z.C. polis tarafından gözaltına alındı. Hesapla ilgili inceleme yapan polis, araç kiralama bahanesiyle kaparo ve evde paketleme adı altında iş bulma yöntemi ile birçok kez para aktarıldığını tespit etti. Hesapta bulunan 87 bin 500 liraya bloke konuldu. Şüpheli M.Z.C. ile bankaya geldiği belirlenen M.M.D, S.M. ve C.A. isimli şahıslar da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dolandırıcılık olaylarını organize eden C.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise ev hapsi cezası aldı. - MERSİN