Bakırköy Adliyesi'nde Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Davası Devam Ediyor

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle ile 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, önceki celsede tutuklanan sanık Abbas Kırmızı'nın tahliyesine ve Süleyman Demirel'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle ile 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Süleyman Demirel ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Önceki celse duruşma salonunda tutuklanan sanık Abbas Kırmızı ise SEGBİS'te yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

"Zararlar belirlensin, ben ödeyeyim ama delil olmadığı için zarar da yok"

Duruşmada savunma yapan sanık Demirel, "Bu süreçte tek doğru konuşan kişi benim. Pişmanlığımı ve olayları daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu dosyada lafla peynir gemisi yürüyor. İşsiz, güçsüz olan Levent Sırataş, 10 milyon lira verdiğini iddia ediyor. Müştekilerin yarısı fuhuş çetesi, yarısı insan ticaretiyle tahliye edildi. Peki ben, sırf zabıt katibiyim diye hala tutukluyum. Ben ne yaptım? Cinayet mi işledim? Narin Güran cinayetindeki faillerden daha ağır bedeller ödedim. Dosyamda olayla alakalı bir tane bile delil yok. Zararlar belirlensin, ben ödeyeyim ama delil olmadığı için zarar da yok. Bir yıldır tutuklu olmam göz önünde bulundurularak tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme tarafından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanıkların suçtan kurtulmak için hareket ettiklerini beyan etti

Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanıkların suçtan kurtulmak için hareket ettiklerini, bu nedenle cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, Demirel'in, borçları dolar ve Euro yükseldiği için ödeyemediğini iddia etti ve tahliyesini talep etti.

Celse arasında tekme ve yumruklu kavgaya çevik kuvvet müdahalesi

Duruşma sırasında ara karar açıklanmak üzere salon boşaltıldı. Bu sırada müştekiler ve sanıklar arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Yaşanan olaya adliye güvenliği müdahale ederken, kavganın büyümesiyle duruşma salonu önüne çevik kuvvet polisi de geldi.

Abbas Kırmızı tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, önceki celse duruşma salonunda tutuklanan Abbas Kırmızı'nın tahliyesine, sanık Süleyman Demirel'in ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Demirel'in, birkaç yıl önce tanışmış olduğu Levent Sırataş'a, adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok iş adamı ile tanıştığını, bu iş adamlarına yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklarından para temin ederek karşılığında komisyon aldığını söylediği aktarıldı. Sanık Demirel'in kar payı kazanmak için para vermek isteyen kişilerin üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını UYAP sistemleri üzerinden kendi şifresi ya da hakim şifresi ile sorgulayarak tespit ettiği de iddianamede açıklandı.

İddianamenin devamında, "Mal varlıklarını şahıslara yine kar payı vereceğini vaat ederek teminat adı altında kurmuş olduğu suç örgütü içerisindeki Bülent Sevinç, Levent Şahin, Abbas Kırmızı, Sevgen Atilla, Cemal Karaoğlu, Evel Karışık, Semih Gündoğdu ve Sadettin Volkan Durak isimli şahısların üzerine geçirdiği, bu şahıslar arasında bahse konu mal varlıklarının sürekli el değiştirdiği, sistem içindeki herkesin bu yöntem ile para kazandığı yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Müştekilerden Levent Sırataş'ın, zabıt katibi Süleyman Demirel ve onun aile üyelerine bir kaç kez para verdiği, Demirel'in her seferinde bu paraları ödemeyi taahhüt ettiği kar payı ile birlikte Levent Sırataş'a geri ödeyerek güvenini kazandığı, bu şekilde müşteki Sırataş vasıtası ile müşteki Büşra Nur Sürmeli ve annesi müşteki Nurdan Canbıçak ile tanıştığı, tanıştıktan sonra onlardan da kar payı ödemesi teklifi ile paralar istediği iddianamede belirtildi. Süleyman Demirel'in müştekiler ile yaptığı görüşme ve konuşmalarda, birlikte çalıştığını söylediği aile üyelerinden Büyükçekmece Adliyesi Memur Suçları Bürosunda zabıt katibi olarak çalışan eski eşi Vildan Öz'ü, Büyükçekmece Adliyesi Soruşturma Kaleminde katip olarak çalışan annesi Hamiyet Çoban'ı, özel bir şirkette çalışan kardeşi Dilek Demirel'i müştekilere güven vermek ve dostluk kurmak amacıyla tanıştırdığı da iddianamede kaydedildi. Örgüt lideri Süleyman Demirel'in hesaplarında bloke bulunması ve icra takiplerine konu olması nedeniyle büyük meblağlı paraları kendi hesabına almayarak Büyükçekmece Adliyesi'nde zabıt katibi olan annesi Hamiyet Çoban ve yine Büyükçekmece Adliyesi zabit katibi olan eski eşi Vildan Öz'ün hesaplarını kullanarak işlem yaptığı, gayrimenkul yatırımları ile ilgili para devir alacağı tapuları da örgüt yöneticileri olan Abbas Kırmızı, Cemal Karaoğlu, Bülent Sevinç, Levent Şahin, Sevgen Atilla isimli şahısların üzerine almasını sağladığı da iddianamede belirtildi.

İddianamede müşteki Büşranur Sürmeli ve annesi Nurdan Canbıçak'ın örgüt lideri Süleyman Demirel ve diğer örgüt üyeleri tarafından toplamda 8 milyon 133 bin 480 TL zarara uğradıklarını beyan ettikleri açıklandı. Öte yandan ifadeleri alınan Gökhan Aytekin, Neriman Aytekin, Büşra Çatak, Ayhan Doğan, Cihan Könülşök ve Fatih Çetinkaya'nın zabıt katibi Süleyman Demirel'in kendilerinden kar payı ödemesi teklifi ile paralar aldığını ancak ödemiş oldukları paraları geri alamayarak mağdur olduklarını beyan edip şikayetçi oldukları aktarıldı. Süleyman Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı ancak devam eden süreçte hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı şahıslar adına sıra sıra tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü iddianamede aktarıldı. Demirel'in birlikte çalıştığı hakimlere ait UYAP şifrelerini kullanarak eriştiği kişisel verileri dolandırıcılık suçu için kullandığı, yine UYAP sistemi üzerinden edindiği bilgilerle icra mahkemelerindeki alacaklılarla irtibat kurup maddi menfaat karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı da iddianamede açıklandı. Zabıt katibi Süleyman Demirel'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'bilişim sistemine girmek', 'verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek' suçlarından toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer 13 sanığın ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL