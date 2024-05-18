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Doğubayazıt'ta Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kazaya Neden Oldu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İ.Y. kontrolündeki 04 D 2331 plakalı araç kırmızı ışıkta geçince, yeşil ışıkta geçen O.D. kontrolündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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