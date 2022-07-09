Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü - Haberler

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Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan şahıs, 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle önceki akşam taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan N.Y. ve Ş.C., durumları kritik olması sebebiyle Diyarbakır'a sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.C. hayatını kaybederken, diğer iki yaralının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık kavga Kulp 3. Sayfa Haberler

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