Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli deprem davasında 3 müteahhit ve inşaat mühendisine hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine, 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Mehmet Özdemir, depremde bu sitede hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in amcası olduğunu belirterek, "sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti. Sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda, 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Yargı Deprem Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yerel Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? YSK sandık görevlisi ücretlerini açıkladı! Kabine Toplantısı ne zaman? Mart ayında Kabine hangi gün toplanacak? Gündem maddeleri neler? Sahra tozu Türkiye'ye ne zaman gelecek, tehlikeli mi? Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı olacak mı? Bugün (22 Mart) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Emekli maaş promosyonları ne zaman verilecek? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) VAN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TRABZON SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? AY TUTULMASI NE ZAMAN? 2024 Mart, ay tutulması hangi gün? Ay tutulması ne demek? SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title