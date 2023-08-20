Diyarbakır'da husumetli akrabaların barış yemeğinde kan aktı: 16 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli akrabaların bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan silahlı kavgada, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Tekel Mahallesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR