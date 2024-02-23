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Diyarbakır'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğun annesiyle birlikte yürürken kaza gerçekleşti. Sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Raif Türk İlkokulu'nda okuyan 4. sınıf öğrencisi M.F.M'ye (11) annesi G.M. ile Ahmet Kaya Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü esnada hafif ticari araç çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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