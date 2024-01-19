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Diyarbakır'da Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu Alev Alev Yandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yanarak küçük çaplı patlamalara neden oldu. Dicle Elektrik ekipleri, panonun onarımı için çalışmalara başladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan DÜSOP, dün öğlen saatlerinde aleve alev yanarken, o sırada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Dicle Elektrik, panonun aşırı yüklenmeden dolayı yandığını bildirdi. Enerji şirketi ekipleri, onarım için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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