Diyarbakır'da Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu Alev Alev Yandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yanarak küçük çaplı patlamalara neden oldu. Dicle Elektrik ekipleri, panonun onarımı için çalışmalara başladı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP), aşırı yüklenmeden dolayı yandı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan DÜSOP, dün öğlen saatlerinde aleve alev yanarken, o sırada küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Dicle Elektrik, panonun aşırı yüklenmeden dolayı yandığını bildirdi. Enerji şirketi ekipleri, onarım için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR