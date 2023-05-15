Diyarbakır'da boğulma vakalarına karşı uyarı

Yaz döneminin başlamasıyla birlikte yaşanabilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce uyarılarda bulunuldu.

Türkiye genelindeki sulama kanalları ile göletlerde yaşanan boğulma olayları üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının arttığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu tedbirlerin alındığı ifade edildi:

"Basın yoluyla uyarı ve bilgilendirme yapılması, SMS yolu ile sistemde kayıtlı kişilere yapılan uyarılar, (sulama sezonu öncesi muhtar, köy imamı, ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşan 2.700 kişiye boğulma vakalarına karşı bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmektedir, baraj, gölet ve sulama kanallarına uyarı levhaları konulması, görevli personelimizce mahallinde yapılan uyarılar kamu spotu (film, afiş ve el ilanları) ile yapılan uyarılar okullarda öğrencilere yönelik yapılan eğitim çalışmaları."

Yaz aylarında bölgede havaların çok sıcak olması nedeniyle baraj, gölet ve sulama kanaları başta olmak üzere suya girilmesi yasak olan bölgelerde boğulma vakalarının yaşanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "DSİ'ce suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör ve sulama kanallarında, zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim gösterebilmesi, yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zeminin çamur formunda olması, su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi, su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi yaşanabilmesi, tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, göl alanı içerisinde su alma yapısı vb. sanat yapılarının yer alması, sebebiyle serinlemek ya da yüzmek maksadıyla depolama tesisleri ve kanallara girmek hayati risk oluşturmaktadır. Bu nedenle; Baraj, gölet ve sulama kanallarına, girilmemesi, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bilinmelidir" denildi. - DİYARBAKIR