Diyarbakır'da 2022 yılında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi: 980 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 2022 yılı Narkotik Suçlarla Mücadele bilançosu açıklandı. Gerçekleşen operasyonda işlem yapılan 7 bin 25 şüpheliden 980 kişi tutuklandı; tonlarca uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından, 2022 yılında gerçekleşen operasyonlar çerçevesinde 7 bin 25 şüpheli yakalandı, 212 şüpheli adli kontrol kararı alınırken 980 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 3 ton 787 kilo 744 gram kenevir türevleri, 1 ton 942 kilo 233,22 gram scanc, 178 kilo 994,22 gram eroin, 2 kilo 89 gram afyon sakızı, 33 kilo 932,42 gram metamfetamin, 4 kilo 226,26 gram kokain, 14 bin 603 kök kenevir bitkisi, 20 bin 504 adet sentetik ecza, 7 bin 319 adet ecstasy, 235 adet payp/düzenek, 77 adet hassas terazi, 28 adet av tüfeği, 8 adet kalashnikov (ak-47) silah, 107 adet tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, bin 938 adet çeşitli çaplarda fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 995 bin 404 TL ile 16 bin 860 (dolar/euro) ele geçirildi. - DİYARBAKIR