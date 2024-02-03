Devrilen tren kaza alanından kaldırıldı: Demir yolu hattı 35 saat sonra ulaşıma açıldı

Kırıkkale'de devrilen yük treninin lokomotifi, vinç ve iş makinalarıyla kaza alanından kaldırılarak, 35 saattir kapalı olan konvansiyonel demir yolu hattı yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale- Ankara konvansiyonel demiryolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen göçük sebebiyle dolgu malzemesiyle kapanan hatta ilerleyen zift yüklü trenin lokomotifi ve 3 vagon raydan çıkarak devrildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, 2 büyük vinç ve iş makinalarıyla yürüttüğü çalışmalarını tamamladı. Devrilen lokomotif ve vagonlar kaza alanından kaldırdı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu lokomotif, başka bir lokomotif ile ray üzerinde yürütülerek Yahşihan İstasyonu'na çekildi. Kazada 2 makinist yaralanan iki makinist ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaldırma çalışmaları sona erene kadar da jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. - KIRIKKALE