Dereye devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dereye devrildi. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dereye devrildi. Devrilen traktörün altından kurtarılan 59 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Ferizli ilçesi Yeni Mahalle Halit Molla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Muharrem Adıbelli idaresindeki kavak ağacı yüklü 54 B 8366 plakalı traktör, Çark Deresi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muharrem Adıbelli, kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya Ferizli 3. Sayfa Haberler

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