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Depremin şiddetiyle havuzda tsunami meydana geldi

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga taşması dikkat çekti.

Türkiye'yi derinden sarsan ve yüzyılın afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Gaziantep Elbistan 3. Sayfa Haberler

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