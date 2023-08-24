Denizli'nin yeni İl Jandarma Komutanı Özcan oldu

Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararı çerçevesinde Denizli'de 3 yıldır görev sürdüren Veysel Yanık'ın boşalan Denizli İl Jandarma Komutanlığı koltuğuna Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe, 11 albay ise tuğgeneralliğe yükseltildi. Karar ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına yapılan atamalar çerçevesinde Denizli İl Jandarma Komutanı olarak görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Yaklaşık 3 yıldır Denizli'de görev yapan Yanık'tan boşalan Denizli İl Jandarma Komutanlığı koltuğuna ise Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan atandı. - DENİZLİ