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Denizli'de Yamaç Paraşütü Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaparken yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'de 1,5 ay önce yamaç paraşütü yaptığı esnada yere çakılan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesinde 1,5 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ege Su Arslan (24), Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden yamaç paraşütü yapmak için tek başına atlayış gerçekleştirdi. Atlayıştan kısa süre sonra hakimiyeti kaybeden genç kız yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. 1,5 aydır yoğun bakımda tedavi altına bulunan Arslan, bugün yaşamını yitirdi. Doktorlarının tüm çabalarını sonuçsuz kaldığı Arslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pamukkale Denizli Havacılık Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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