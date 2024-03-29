Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 836 Gram Reçine Esrar Ele Geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şahsın ayakkabısından 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi çıktı. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli, tutuklanarak mahkemeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde bilgi aldı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramada, şahsın ayakkabısının içine gizlenmiş 2 parça halinde 836 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. - DENİZLİ