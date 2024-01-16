Denizli'de Üç Katlı Binada Çıkan Yangın

Denizli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, alt katlara da sıçradı. Binanın iki katının kullanılamaz hale geldiği yangında, 95 yaşındaki yaşlı adam ve yeğeni son anda binadan çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 226/1 Sokakta bulunan 95 yaşındaki İsa Balki'ye ait 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yeğeni ile birlikte evde temizlik yaptığı esnada dumanı fark eden yaşlı adam, yeğeniyle birlikte son anda yanan binadan çıkmayı başardı. Çatıda başlayan yangının alt kata da sıçradığını gören dayı ve yeğeni, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı katı ve alt kattaki daireyi kaplayan alevlere kısa sürede müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin karşısına oturup evinin kaplayan yangının söndürülmesi için verilen mücadeleyi endişeli gözlerle izledi.

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin ise yapılacak incelemelerin ardında netlik kazanacağı öğrenildi. Yangın sonucu binanın üstteki iki katı kullanılamaz hale geldi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ