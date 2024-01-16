Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Üç Katlı Binada Çıkan Yangın

Güncelleme:
Abone Ol

Denizli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, alt katlara da sıçradı. Binanın iki katının kullanılamaz hale geldiği yangında, 95 yaşındaki yaşlı adam ve yeğeni son anda binadan çıkmayı başardı.

Denizli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, alt katlara da sıçradı. Binanın iki katının kullanılamaz hale geldiği yangında, 95 yaşındaki yaşlı adam ve yeğeni son anda binadan çıkmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 226/1 Sokakta bulunan 95 yaşındaki İsa Balki'ye ait 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yeğeni ile birlikte evde temizlik yaptığı esnada dumanı fark eden yaşlı adam, yeğeniyle birlikte son anda yanan binadan çıkmayı başardı. Çatıda başlayan yangının alt kata da sıçradığını gören dayı ve yeğeni, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çatı katı ve alt kattaki daireyi kaplayan alevlere kısa sürede müdahale eden Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin karşısına oturup evinin kaplayan yangının söndürülmesi için verilen mücadeleyi endişeli gözlerle izledi.

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin ise yapılacak incelemelerin ardında netlik kazanacağı öğrenildi. Yangın sonucu binanın üstteki iki katı kullanılamaz hale geldi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da evi yanan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muratdede Mahallesi Merkezefendi Denizli Olay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir? Prut Antlaşması nedir? Kimlerle, ne zaman imzalanmıştır? Prut Antlaşması hakkında bilgiler Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması sonuçları nedir? Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi! Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır? Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Rüyada para çalmak ne anlama gelir? Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para görmek! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? C vitamini nelerde var? Günlük c vitamini ihtiyacı! C vitamini ne işe yarar? C vitamini faydaları nelerdir? E devlet ne zaman düzelecek 16 Ocak 2024? Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title