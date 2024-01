Denizli'de Kıskançlık Cinayeti: Afganistanlı Gencin Cenazesi Emniyet Tarafından Defnedildi

Denizli'de eşini kıskanan arkadaşı tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu Amiri Asheghossein'in (24) ailesi cenaze masraflarını ödeyemedi. Afganistanlı gencin ortada kalan cenazesini, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toprağa verdi.

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda önceki gece meydana gelen olayda; tek başına yabancı uyruklu Amiri Asheghossein (24) evine gelen A.N ile arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonucu A.N., bıçakla Asheghossein'in göğsünden yaralayarak kaçmış, Yardım isteğini duyurmak için kendini sokağa atan Asheghossein"i ise sokak ortasında hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede şahsın kimliğini tespit ederek A.N'yi İzmir'de bir otelde saklandığını tespit etti. İzmir ve Denizli polisinin eşzamanlı operasyonuyla cinayet zanlısı A.N, yakalanarak kente getirilen şahıs tutuklandı.

Katilini bulan ekipler, cenazeyi de defin etti

Arkadaşının eşini kıskanması nedeniyle öldürülen Asheghossein'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyordu. Yetkililer tercüman Hurşida Şengönül aracılığıyla ile ile iletişime geçti. Afganistan'da yaşayan aile, cenazeyi ülkelerine getirilmesi için maddi imkanlarının olmadığını söyledi. Maddi imkansızlıklar sebebiyle Afganistan'a götürülemeyerek ortada kalan cenazeye, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü sahip çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 gün Pamukkale Üniversitesi Morgunda bekletilen cenazeyi teslim alarak, kimsesizler mezarlığına defin etti. - DENİZLİ