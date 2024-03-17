Denizli'de Kanala Düşen İsmail Kıras Hayatını Kaybetti

Denizli'de dengesini kaybederek kanala düşen 2 çocuk babası İsmail Kıras, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail Kıras (40), dengesini kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından düştüğü kanaldan çıkarılan Kıras, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Kıras, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kıras'ın cenazesi Çalıköy Mezarlığıda toprağa verildi. - DENİZLİ