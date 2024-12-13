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Denizli'de İş Adamı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Denizli'de İş Adamı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Denizli'de bir inşaat firmasında yaşanan silahlı saldırıda, iş adamı Osman Gündoğdu hayatını kaybetti, müdahale eden yeğeni ise yaralandı. Olayın ardından saldırgan Halil Arat, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan iş adamı hayatını kaybetti, saldırıya engel olmaya çalışan yeğeni yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında ticari faaliyet bulunan Halil Arat, bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun işletmesinde bulunan ofise geldi. İş adamının tesis içerisinde bulunduğu sırada görevli bayan personellerle bağırmaya başlayan Halil Arat'ı fark eden Osman Gündoğdu, ofise gelerek duruma müdahale etti.

Arkasına dönüp ateş etmeye başladı

İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen Halil Arat, tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek silahla Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Osman Gündoğdu'nun yaralandığı anda yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, Halil Arat'ğa müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı. Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan Halil Arat, işletmeye geldiği aracıyla olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran bayan personellerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş adamı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Halil Arat ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Arat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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