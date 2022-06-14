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Denetim noktasından kaçtılar, drona yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denetim noktasından kaçtılar, drona yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis denetim noktasını görünce kaçmaya çalışan alkollü sürücüleri polis dron ile havadan tespit edip yakaladı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis denetim noktasını görünce kaçmaya çalışan alkollü sürücüleri polis dron ile havadan tespit edip yakaladı.

Yaz aylarının gelmesiyle artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Emirdağ polisi yaptığı yol kontrollerinden kaçan araç sürücülerini dron ile tespit etmeye başladı. Sürücü belgesi olmadığı ve evrak eksikliği nedeniyle kaçtığı belirlenen araç sürücülerine ilgili maddelerden cezai işlemin uygulandığı belirtildi. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 1 ay içerisinde ilçede 637 aracın kontrol edildiği, kontrollerde ehliyeti olmayan 14 sürücüye, alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye, karayollarında araç ve yaya trafik güvenliğini tehlikeye sokan, kamuyu rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinleyen 32 araç sürücüsüne işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, 20 adet plakasız tescilsiz motosikletin trafikten men edildiği, halkın huzur ve güveni için gerekli denetimlerin yaz boyunca süreceği bildirildi. Ekiplerce yapılan alkol kontrollerinde ise B.A isimli vatandaşın 3. kez alkollü araç kullandığı tespit edilerek ehliyetinin 2027 yılına kadar geçici iptal edildiği, C.B isimli şahsın ise 4. kez alkollü araç kullandığı tespit edilerek ehliyetinin 2031 yılına kadar geçici iptal edildiği belirlendi. Her iki sürücüye de 3 bin 674 TL para cezası kesildiği kaydedildi.

Öte yandan, denetimi noktasını görüp kaçan sürücüler ise dron ile havadan tespit edildi. Dron görüntülerinde sürücülerin denetim noktasına yaklaştıklarında araçları ile geri manevra yapıp ardından ışık ihlali yaparak kaçtıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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