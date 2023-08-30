Datça'da market hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı
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Datça ilçesinde bir marketten yapılan hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Datça ilçesinde marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İskele Mahallesi'ndeki bir marketten 7 şişe içki çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.E.K. ile C.Y. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, İ.E.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.