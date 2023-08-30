Datça'da market hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı

Datça ilçesinde bir marketten yapılan hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.