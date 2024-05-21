Çorum'un Alaca ilçesinde hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, ilçe emniyet müdürlüğü polisleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 9 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.'nın (24) ilçeye geldiği bilgisine ulaşan polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, tehdit, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 10 ayrı sabıka kaydı bulunan şüphelinin ikamet adresine gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlçe devlet hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan zanlı daha sonra polis merkezine getirildi. Burada yapılan yasal işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. cezaevine gönderildi. - ÇORUM