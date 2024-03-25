Çorum'da Metil Alkol Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan Kişi Yoğun Bakımda

Çorum'un İskilip ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Y. (30) adlı şahıs alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Y. yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan Selçuk Y.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM