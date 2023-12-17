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Çorum'da bir işletmeye silahlı saldırı düzenlendi

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Çorum İl merkezi Galericiler Sitesi'nde bir işletmeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda işletmenin camları ve içeride bulunan bir araç kurşunların hedefi oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da bir işletmeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda işletmenin camları ile içeride bulunan bir araç kurşunların hedefi oldu.

Olay Çorum İl merkezi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galericiler Sitesi 4. Sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir işletmeye silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İşletme sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, işletme camlarına ve içeride bulunan bir araca kurşun isabet etti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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