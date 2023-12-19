Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Atık Toplama Merkezinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum'da bir atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Çorum'da bir atık toplama merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, bir atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerini bir anda alevler sararken, iş yeri sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çorum İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title