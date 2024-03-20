Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Asayiş ve Güvenlik Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mart-20 Mart tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar 2 bin 836 kişi sorgulanırken bunlardan 6 kişi aranan şahıs olarak yakalandı, son bir hafta içerisinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ve 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 26 adet silah, 11 adet şarjör, 142 adet fişek, 87 adet sentetik ecza maddesi, 20 gram metamfetamin maddesi, 42,9 gram esrar, 212,68 gram bonzai maddesi ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İl merkezinde 48, ilçelerde ise 11 adet uygulama yapan polis ekipleri 26 kahvehane/kıraathane, 15 kafe, 25 çay ocağı, 6 oyun salonu ve 5 otoparkı kontrol ederken, denetlenen 666 araçtan 6 sürücüsüne 53 bin 348 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu? DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi? ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı? Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde? Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Bursa'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, hangi illerde hissedildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title