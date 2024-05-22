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Çorum Alaca'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Operasyonda 37,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Alaca İlçe emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kiralık araçta uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri şüpheli E.Ç.'nin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada araçta bulunan A.M. adlı kadının iç çamaşırında 37,5 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Sungurlu cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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