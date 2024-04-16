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Çorlu'da Otomobil Lastiği Kesme Kavgası: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Garaj 2. Sokak üzeri Eski Sanayi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın lastiğini bıçakla kesen S.S. isimli şahıs, o esnada yol kenarında oturan E.K. tarafından görüldü. Aracın zarar gördüğünü fark eden E.K., bıçaklı saldırgana tepki gösterdi.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonrası ikili bıçak ve sopayla birbirine girdi. S.S. sopayla başından yaralanırken, E.K. de bıçak darbesiyle bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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