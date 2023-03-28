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Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan jandarma ekipleri cips poşeti içerisine gizlenmiş 26,5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan jandarma ekipleri cips poşeti içerisine gizlenmiş 26,5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi.

Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden ekipler bu defa araçta narkotik köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içerisinde bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 26,5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayın ardından araçta bulunan H.S., M.Y., T.Ç., İ.Y. ve Ç.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Narkotik Jandarma 3. Sayfa Haberler

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