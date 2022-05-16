Çine'de polis ekipleri denetim yaptı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde polis ekipleri alkollü içki satışı yapan işletmeleri denetledi.

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alkollü içki satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanı toplam 14 işletme denetlendi. Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, 21.00 - 23.00 saatleri arasında ilçe merkezinde 8 umuma açık alkollü mekan, 6 büfe ve tekel bayi kontrolleri yapıldı. Yapılan uygulamada içkili mekanda kapalı alanda sigaradan içmekten dolayı idari işlem yapılırken, 145 şahıs GBT sorgusundan geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa