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Çin-Kırgızistan Sınırında 7.1 Büyüklüğünde Deprem

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Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 3 Çinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Çin'in Kırgızistan sınırındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Wushi ilçesinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Çin resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Akqi ilçesinde evlerin yıkılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde demiryolu seferlerinin askıya alındığı, 27 trende arıza ve hasar meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssü çevresindeki bölgede depremden etkilenen 12 bin 426 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre Wushi ilçesinde yerin 22 kilometre derinliğinde yerel saatle 02.09'da kaydedilen deprem, Çin sınırındaki Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Özbekistan'da da hissedilmişti. Merkezden yapılan açıklamada yerel saatle 16.00 itibarıyla 70 artçı sarsıntı yaşandığı, en şiddetli sarsıntının 5.3 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Kırgızistan depremde can kaybı olmadığını açıklarken, Kazakistan Sağlık Bakanlığı 44 kişinin yaralandığını duyurmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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