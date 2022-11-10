Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavuldan kurutulmuş yarasa çıktı

3. Sayfa Haberleri

Çin'den Tayland'a gelen yolcunun bavuldan kurutulmuş yarasa çıktı

Tayland'da Çin'den gelen bir turiste ait bavuldan 10 kilograma yakın kurutulmuş yarasa, domuz eti ve domuz pastırması bulundu.

Tayland'da Çin'den gelen bir turiste ait bavuldan 10 kilograma yakın kurutulmuş yarasa, domuz eti ve domuz pastırması bulundu. Yarasa ve domuz etleri, Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesiyle laboratuvara gönderildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanında Çin'den gelen bir uçağın bavullarını tarayan dedektif köpekler şüpheli bir bavul tespit etti. Çinli bir turiste ait olduğu tespit edilen bavulun sahibine ulaşılamazken, bavulu açan güvenlik ekipleri içinde paketlenmiş halde 2.5 kilogram ağırlığında kurutulmuş yarasa, 4.5 kilogram kurutulmuş domuz eti ve vakumlanmış domuz pastırması buldu.

Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesi

Tayland Hayvancılık Geliştirme Dairesi (DLD) Havalimanı Veterineri Rattana Mangkolanon yaptığı açıklamada, kurutulmuş domuz etlerinin Afrika domuz gribi virüsü ve yarasa etinin de ölümcül Nipah virüsü taşıması şüphesiyle ülkeye bu şekilde bavul içinde sokulmasının oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti. Mangkolanon paketlerin inceleme için laboratuvara gönderildiğini belirtti.

Havalimanı polisi olayla ilgili inceleme başlattı. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Tayland Afrika 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title