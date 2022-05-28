Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

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Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çıktığı direkten inemeyen kediyi itfaiye kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, çıktığı direkten inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ahşap telefon direği üzerinde aşağıya inemeyen bir kedinin olduğunu fark edenler itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, direğin üzerinde bulunan kediye merdiven uzatarak ulaştı. İtfaiye görevlisi, direkteki kediyi alarak cadde üzerine bıraktı. Kedi daha sonra gözlerden kayboldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Konya kedi 3. Sayfa Haberler

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