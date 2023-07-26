Cihangir'de "eş değiştirme" partisi yapılan mekan mühürlendi

Hızlı flört adı altında ücretli eş değiştirme etkinliği düzenleyen mekan mühürlendi

İSTANBUL - Beyoğlu Cihangir'de bir mekanda hızlı flört adı altında "eş değiştirme" etkinliği yapıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Zabıta ekipleri, mekanı kapatarak mühürledi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. "Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı. Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandığı görüldü. Söz konusu skandal için bir de sosyal medyada hesabı açtıkları ve hesapta "özel biletli etkinliktir" notu düşülürken bir de bilet ücreti belirledikleri ortaya çıktı.

Mekan kapatılarak mühürlendi

Görüntülerin ve etkinliğin tepki görmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mekana gerek işlem yaptı. İşlemlerin ardından mekan kapatılarak mühürlendi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.