Cevdet Yılmaz, İngiltere'de Ticari İlişkileri Görüşmek Üzere Milletvekili Afzhal Khan ile Buluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'deki resmi temasları sırasında Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile bir araya gelerek Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı ve ticaret hacmi hedefleri üzerine görüşmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye geldi. Yılmaz, başkent Londra'da Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile görüştü. Yılmaz görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi, Milletvekili Sn. Afzhal Khan'ı kabulümüzde ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik. Sayın Khan ile görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında iş birliğimizi ele aldık. 30 Milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA