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Çermik'te kış lastiği denetimi

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Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, uygulamaya giren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, uygulamaya giren ticari araçlarda zorunluluk haline gelen kış lastiği denetimlerine başladı.

Türkiye genelinde 1 Aralık tarihi itibariyle kış lastiği takma zorunluluğu başladı. Kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Çermik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekibi denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, sorumluluk alanlarında Çermik-Siverek yolunda kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. 1 Aralık itibariyle kış lastiği taktırmayan çok sayıda zorunluluk çerçevesinde tutulan araçlara cezai işlem uygulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Türkiye Çermik 3. Sayfa Haberler

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