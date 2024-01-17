Çeltik kurutma tesisi sahibine silahlı saldırı

SAMSUN - Samsun'da işyerinin önünde çeltik üreticisinin silahlı saldırısına uğrayan çeltik kurutma tesisi sahibi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kızılot Tahtabahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeltik kurutma tesisine gelen çeltik üreticisi B.D., işyeri sahibi H.S.'yi dışarı çağırıp tabancayla her iki ayağına da ateş ederek yaralayıp kaçtı. Her iki bacağından da vurularak yaralanan H.S., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.S." Daha önce çeltik biçimi ile ilgili aramızda tartışma olmuştu. Bugün işyetime gelip beni dışarı çağırdıktan sonra ayaklarıma tabancayla ateş açıp kaçtı. Herşey 2 dakika içinde oldu" dedi.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırganı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.