Çatıyı saran alevler apartman sakinlerine koru dolu anlar yaşattı 3. Sayfa Haberleri Çatıyı saran alevler apartman sakinlerine koru dolu anlar yaşattı Denizli'de 6 katlı apartmanın tadilat işlemleri dün tamamlanan çatısı alev alev yandı. Çatıyı saran alevler apartman sakinlerine koru dolu anlar yaşattı DENİZLİ - Denizli'de 6 katlı apartmanın tadilat işlemleri dün tamamlanan çatısı alev alev yandı. Geceyi aydınlatan alevler uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 55 Sokakta bulunan Korukent Sitesindeki 6 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tadilat işlemleri dün tamamlanan apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine lay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, binanın tepesinden geceyi aydınlatan alevlere yüksek merdivenli araçlarla müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan alevler tamamen söndürüldü. Apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın sonrası binanın çatısında büyük maddi hasar oluştu. Soğutma işlemlerinin tamamlandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Yerel Haberler

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