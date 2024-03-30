Üye Girişi
Haberler

Çankırı-Karabük karayolunda tırın arızalanan aracın üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı- Karabük karayolunda tırın arızalanan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Aile üyelerinin oy kullanmak için memleketlerine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolu Karabük sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarın gerçekleşecek seçimlerde oy kullanmak için memleketleri Ordu'ya gittikleri öğrenilen ailenin bulunduğu 16 ADB 879 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri yola duba yerleştirdi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada Çerkeş istikametinde seyir halinde olan yabancı uyruklu Y.D. idaresindeki tır, duramayarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada polis memurları D.G. ve B.K. ile tır sürücüsü S.N., hafif ticari araçta bulunan Mehmet Adem (55), babası Abdurrahman Adem (77), annesi Tokezban Adem (77) ve kız kardeşi Yurdagül Dovan (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan polis memurları, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.N. ise Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle D100 Çerkeş istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışının İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlandığı D100 karayolunda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Cenazeleri morga kaldırıldı

Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazada demir yığınına düşen hafif ticari araç ile tır, çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankırı Karabük 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu? Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Seçim propaganda yasağı başladı mı, saat kaçta bitiyor? OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 31 Mart Pazar oy verme işlemi hangi ilde ne zaman başlıyor, bitiyor? YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf, kaç pusula olacak? SEÇİM YASAKLARI NELERDİR? YSK tarafından uygulanmakta olan Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title